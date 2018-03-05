بعد واشنطن.. هذه الدولة ستنقل سفارتها للقدس في مايو

قال رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، اليوم الأحد، في مؤتمر بواشنطن إن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار بعد يومين من قيام السفارة الأميركية بنفس الخطوة.



وأضاف موراليس في كلمة أمام مؤتمر السياسة السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أود أن أشكر الرئيس ترمب على قيادته الطريق، قراره الشجاع شجعنا على فعل ما هو صواب".

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت في 23 فبراير الماضي، أنها تعتزم فتح سفارتها الجديدة لدى إسرائيل بالقدس في مايو/أيار المقبل.

وأعلن رئيس غواتيمالا، في 25 ديسمبر، أن سفارة بلاده في #إسرائيل ستنتقل إلى #القدس، ليصبح أول رئيس يدعم موقف الرئيس الأميركي دونالد #ترمب المثير للجدل المتعلق بالمدينة المقدسة.

وتصبح غواتيمالا ثاني دولة تقرر نقل سفارتها إلى القدس بعد الولايات المتحدة.

وغواتيمالا هي دولة في أميركا الوسطى تحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادي إلى الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أميركا الوسطى.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد اعترف في ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل.