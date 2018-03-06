كوريا الجنوبية: الشمالية مستعدة للتخلي عن النووي بشرط

قالت #كوريا_الجنوبية إنها اتفقت مع جارتها الشمالية على عقد محادثات قمة بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل المقبل.

وذكر مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الثلاثاء أن البلدين اتفقا على إنشاء "خط هاتفي ساخن" بين الزعيمين.

وقال تشونغ يوى يونغ، رئيس مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أوضحت أيضاً أنها ليس بحاجة للإبقاء على أسلحتها #النووية في حال إنهاء التهديدات العسكرية ضدها والحصول على ضمانات أمنية موثوقة.

تأتي هذه التصريحات بعد عودة وفد كوري جنوبي، قاده تشونغ، إلى سول عقب زيارة #كوريا_الشمالية والاجتماع بالزعيم كيم جونغ أون.