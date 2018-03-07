تركيا.. اعتقال 13 داعشيا خططوا لهجمات على قنصلية أميركا

ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أن الشرطة في مدينة #أضنة جنوباً اعتقلت 13 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم #داعش وبتخطيطهم لشن هجمات على عدد من المباني في المدينة بما فيها القنصلية الأميركية.

وقالت الأناضول إن الشرطة اعتقلت المشتبه بهم اليوم الأربعاء في مداهمات متزامنة على منازلهم مستخدمة آلات حربية لدك الأبواب في بعض المواقع. وقالت الوكالة إن 12 من المشتبه بهم مواطنون سوريون.

جاءت هذه المداهمات بعد أيام من اعتقال الشرطة في مدينة سامسون الساحلية المطلة على البحر الأسود 4 دواعش عراقيين في إطار التحقيقات في مؤامرة محتملة ضد السفارة الأميركية بالعاصمة أنقرة مما أدى إلى إغلاق المنشأة الأميركية.

وتعرضت #تركيا لسلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية في عامي 2015 و2016 على يد داعش أو على يد من تسميهم المتمردين الأكراد.