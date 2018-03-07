كشف سر "المادة الغامضة" التي ضربت الجاسوس الروسي

أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، مارك راولي، الأربعاء، أن العميل المزدوج الروسي السابق #سيرغي_سكريبال، تعرض مع ابنته يوليا لمحاولة القتل العمد بواسطة غاز الأعصاب.

وقال راولي في مؤتمر صحافي، إن سكريبال وابنته تعرضا "لمحاولة قتل بواسطة غاز الأعصاب"، بدون تحديد نوع الغاز الذي تم استخدامه.

وعُثر الأحد على سكريبال (66 عاماً)، وهو كولونيل سابق في #الاستخبارات_العسكرية_الروسية، فاقداً الوعي مع ابنته يوليا (33 عاما)، على مقعد أمام مركز للتسوق في مدينة سالزبيري جنوب غرب المملكة المتحدة.

ويخضع الرجل وابنته لعلاج إثر تعرضهما "لمادة مجهولة"، وهما في حالة حرجة في أحد مستشفيات المنطقة.