كوريا الجنوبية: من المبكر التفاؤل بنزع نووي بيونغ يانغ

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي الأربعاء أنه "من المبكر جدا التفاؤل" بشأن عرض #بيونغ_يانغ مناقشة #نزع_السلاح_النووي مع الولايات المتحدة.

وقال مون أمام مسؤولين سياسيين حزبيين "لا زلنا في خط البداية" وذلك بعد أن أبلغه موفدوه بعرض كيم جونغ اون عقب عودتهم من زيارة تاريخية إلى بيونغ يانغ.

ونفى مزاعم عن اتفاق سري مع بيونغ يانغ مقابل عودتها إلى طاولة المفاوضات.

ونقل متحدث باسم حزب باروميراي الصغير المعارض، عن مون قوله "لم يحصل أي اتفاق سري بأي شكل مع الشمال". وأضاف مون "لن تكون هناك هدية للشمال".

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أهمية الحفاظ على تعاون وثيق مع الولايات المتحدة التي تضمن أمن الجنوب، مضيفا "أعتقد أن محادثات نزع السلاح النووي تصبح ممكنة فقط عندما تتخذ #كوريا_الجنوبية والولايات المتحدة مواقف مشتركة".

وقال إنه لن يكون هناك وقف للعقوبات أو الضغوط فقط كنتيجة للحوار الكوري-الكوري. وأضاف أن "محادثات كورية كورية لن تكون كافية للتوصل للسلام".