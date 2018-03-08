النمسا.. اعتقال أفغاني في هجومَيْ طعن خلَّفا 4 جرحى

أعلنت #الشرطة_النمساوية أنها اعتقلت مشتبهاً به أفغانياً، يبلغ من العمر 23 عاما، فيما يتعلق بهجومَيْ طعن منفصلين في #فيينا، أسفرا عن إصابة 4 أشخاص.

وقال المتحدث باسم الشرطة، باتريك مايرهوفر، في بيان، الخميس، إنه تم اعتقال المشتبه به بعد وقت قصير من طعن رجل، يبلغ من العمر 20 عاما، وجلبه إلى مستشفى بجروح مهددة للحياة مساء الأربعاء.

وتقول الشرطة إنها ما زالت تحقق فيما إذا كان المشتبه فيه مسؤولا أيضا عن #طعن عائلة مكونة من 3 أفراد قبل ساعة من الهجوم، وذلك في قلب فيينا أيضا.

ولم تنشر الشرطة أي تفاصيل أخرى حول هوية المشتبه فيه.

وتعرض جميع أفراد الأسرة الثلاثة وهم الوالد (67 عاما)، والوالدة (56 عاما)، وابنتهما (17 عاما) لإصابات تهدد الحياة ونقلوا الى المستشفى.

والهجوم الأول الذي استهدف العائلة، لم تتضح ظروفه أو دوافعه، ووقع في شارع براترستراس التجاري العريض قرب محطة لمترو الانفاق في الدائرة الثانية للعاصمة النمساوية.

وبعد فترة قصيرة، شهدت المنطقة نفسها هجوما ثانيا مماثلا أصيب خلاله هذه المرة شاب #شيشاني (20 عاما) بجروح خطرة في حين تمكنت الشرطة من اعتقال رجل أفغاني يشتبه بأنه هو الذي طعن الشيشاني.

وعلى الرغم من أن مستوى الانذار من خطر وقوع #هجوم_ارهابي في النمسا مرتفع الا أن الدولة الأوروبية لم تشهد في السنوات الأخيرة أي اعتداء.