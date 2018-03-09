أفغانستان.. مقتل 7 في تفجير استهدف شيعة في كابول

قال مسؤولون إن انتحارياً فجر نفسه في العاصمة الأفغانية #كابول، الجمعة، وقتل 7 على الأقل في هجوم استهدف فيما يبدو حشودا تجمعت لإحياء ذكرى زعيم سياسي من #أقلية_الهزارة_الشيعية.

وذكر نصرت رحيمي، نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية أن شرطيا و6 مدنيين قتلوا، وأصيب 7 مدنيين، حين فجر الانتحاري نفسه لدى إيقافه عند نقطة تفتيش.

وأضاف أن المفجر كان يستهدف فيما يبدو حشودا تجمعت لإحياء الذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري، الذي قتلته #حركة_طالبان عام 1995.

وأعلنت جماعة موالية لتنظيم داعش مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات على مساجد للشيعة وتجمعات للهزارة لكن كثيرا من مسؤولي الأمن في أفغانستان والغرب يشككون في أن الجماعة تعمل بمفردها.

وفي ديسمبر/كانون الأول قتل العشرات في هجوم انتحاري على مركز ثقافي شيعي أعلن داعش عنه. وقبل ذلك بشهرين قتل 72 على الأقل في هجومين على مسجدين.