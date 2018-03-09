روسيا تنفي تورطها بتسميم جاسوس مزدوج في بريطانيا

رفض وزير الخارجية الروسي، #سيرغي_لافروف، الجمعة، اتهامات وجهت إلى موسكو بالوقوف وراء #تسميم جاسوس مزدوج سابق في #بريطانيا بغاز الأعصاب، وقال إنها بغرض "الدعاية".

وقالت وسائل إعلام بريطانية وسياسيون أن الهجوم على الجاسوس، #سيرغي_سكريبال، الذي انتقل إلى بريطانيا في إطار صفقة تبادل جواسيس، تحمل بصمات روسيا.

وأوضح لافروف الذي يزور إثيوبيا: "إنهم يوجهون اتهامات لنا عن كل حدث يصيب هذا الكوكب، هذه دعاية صريحة وواضحة والهدف منها تصعيد التوتر".

ورغم أن سلطات بريطانيا لم توجه أصبع الاتهام صراحة إلى روسيا بالوقوف وراء الهجوم، شبّه وزير خارجيتها، بوريس جونسون، الهجوم بتسميم الجاسوس الروسي السابق والمعارض، الكسندر ليتفننكو، في لندن عام 2006. واتهمت بريطانيا موسكو في تلك القضية.

وأصيب نحو 21 شخصا في الحادث الذي وقع في مدينة #سالزبري، حيث عثر، الأحد، على سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مركز تجاري.

وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في ما يعتبرونه محاولة قتل.

وكان سكريبال برتبة كولونيل في الاستخبارات العسكرية الروسية عندما جندته الاستخبارات البريطانية، وفي سنة 2010 حصل على عفو، وسافر إلى بريطانيا في إطار صفقة لتبادل الجواسيس بين روسيا و #الولايات_المتحدة.