محادثات فنية بين أميركا وتركيا حول عفرين وداعش

تتواصل اليوم الجمعة محادثات #اللجنة_الفنية بين مسؤولين أميركيين وأتراك، وستتناول الهجوم التركي على #عفرين في شمال #سوريا، بحسب ما أعلنت متحدثة وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت.

وقالت ناورت إن اللجنة الفنية الخاصة بسوريا، هي إحدى 3 لجان فنية تشكلت بين تركيا والولايات المتحدة، وبدأت مشاوراتها، الخميس، في واشنطن، وتُختتم الجمعة.

وأضافت ناورت أنّ عملية "غصن الزيتون" التي تشنها تركيا ضد إرهابيي حزب العمال الكردستاني وتنظيم #داعش ستكون ضمن القضايا التي يتم بحثها بين البلدين في مشاورات أولية.

ولفتت ناورت أن الوفد الأميركي المؤلف من 20 شخصا، يرأسه جوناثان كوهين، مستشار وزارة الخارجية الأميركية المسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا، وأنهم يخططون لإصدار بيان مكتوب عقب انتهاء اللقاءات، الجمعة.

يشار أن الوفد التركي حول اللجنة الخاصة بسوريا يرأسه نائب مستشار وزارة الخارجية التركية، سادات أونال.

تجدر الإشارة أن اجتماع اللجنة المذكورة، كان قد أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، وذلك عقب لقاء نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته لتركيا منتصف فبراير/شباط الماضي.