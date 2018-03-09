مفوض حقوق الإنسان: رئيس الفلبين بحاجة لفحص نفسي

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، الجمعة أن رئيس #الفلبين، رودريغو دوتيرتي، الذي وجه شتائم إلى مقرري الأمم المتحدة بحاجة إلى "فحص نفسي".

وتلا رعد الحسين في مؤتمر صحافي في جنيف قائمة الانتقادات التي وجهتها مانيلا إلى هؤلاء المقررين. وقال إن "الامر يحمل على الاعتقاد بأن رئيس الفلبين بحاجة إلى نوع من الفحص النفسي".

وجاء ذلك بعد أن سعت حكومة دوتيرتي لإعلان أن محققا من الأمم المتحدة ومحاميا فلبينيا سابقا وأربعة قساوسة كاثوليك سابقين "إرهابيون".

وقال الأمير زيد "يحتاج للخضوع لنوع من الفحص النفسي. هذا النوع من التعليقات غير مقبول.. غير مقبول".

يذكر أن رئيس الفلبين غالباً ما يدلي بتصريحات تتسم بالعنف، لاسيما في مسائل "المخدرات"، كما أبدى أكثر من مرة استعداده للقتل، بحسب تصريحات سابقة له.

وغالبا ما يوجه رعد الحسني ومسؤولين آخرين في الأمم المتحدة لحقوق الانسان انتقادات للحملة المثيرة للجدل التي يشنها دوتيرتي لمكافحة المخدرات.

ومنذ انتخابه في 2016، قتلت الشرطة نحو 4100 مهرب ومدمن مفترض للمخدرات. ويقول المدافعون عن حقوق الانسان إن الرقم الفعلي أكبر بثلاثة أضعاف مما تعلنه السلطات.

وباتت مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول جرائم القتل خارج اطار القانون آغنيس كالامار شوكة في خاصرة رئيس الفيليبين.

وخلال لقاء مع ممثلين من الفيليبين لدى مجلس حقوق الانسان الخميس في جنيف، أشار رعد الحسين إلى مقالات صحافية نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الفيليبين يكيل فيها دوتيرتي الشتائم لكالامار ويهدد بصفعها.