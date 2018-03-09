5 ملايين مقابل رأس زعيم طالبان باكستان.. ومقتل نجله

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار نظير الإدلاء بمعلومات عن الملا فضل الله زعيم حركة طالبان الباكستانية.



وأضافت في بيان أنها تعلن أيضا عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار نظير معلومات عن عبد الولي، وهو زعيم جماعة تابعة لطالبان الباكستانية، وأخرى بنفس القدر نظير الإدلاء بمعلومات عن منجل باغ وهو زعيم جماعة باكستانية متشددة متحالفة مع طالبان ومتهمة بمهاجمة قوافل حلف شمال الأطلسي.

مقتل نجل زعيم طالبان باكستان

إلى ذلك، أدى صاروخان أطلقتهما طائرة أميركية من دون طيار على مجمّع لحركة «طالبان» في أفغانستان، إلى مقتل 21 مسلحاً، بينهم نجل زعيم «طالبان باكستان»، ومسؤولان في الاستخبارات الباكستانية وقادة محليون.

واستهدفت الغارة مجمّعاً عسكرياً في إقليم كونار على الحدود الباكستانية يقصده الملا فضل الله، زعيم «طالبان باكستان»، الذي يُرجّح أنه يختبئ في أفغانستان. لكن مسؤولاً استخباراتياً قال إن فضل الله لم يكن موجوداً في المجمّع، مشيراً إلى مقتل ابنه و3 مسؤولين عسكريين ومسلحين.وكانت السلطات الباكستانية اعتقلت عام 2009 الملا فضل الله، وهو صهر المتطرف محمد صوفي، لكنها أطلقته مطلع العام لأسباب صحية، وبأمر من المحكمة، من سجن في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.