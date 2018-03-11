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البرلمان الصيني يلغي الحد الأقصى للولايات الرئاسية

المصدر: بكين – وكالات
نتائج التصويت تظهر على شاشة كبيرة في البرلمان الصيني
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صوت #البرلمان_الصيني، الأحد، على إلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ممهدا الطريق أمام بقاء #شي_جين_بينغ رئيسا لأجل غير مسمى.

وأقر البرلمان الذي يناهز عدد أعضائه ثلاثة آلاف نائب، الإجراء ضمن مجموعة تعديلات لدستور البلاد، بموافقة 2958 صوتا، ومعارضة نائبين، وامتناع ثلاثة.

وكان الحزب الشيوعي الحاكم في #الصين اقترح التعديل الشهر الماضي، ولم تكن هناك أي شكوك بشأن إقراره، نظرا لأن معظم النواب موالون للحزب.

وهذا التعديل الدستوري يُعد تاريخيا، حيث من شأنه أن يقلب النظام الذي سنه الزعيم الصيني السابق دينغ شياو بينغ عام 1982.

كلمات دالّة

#البرلمان الصيني, #شي جين بينغ, #الصين, #الرئيس الصيني, #الحزب الحاكم في الصين, #الحزب الشيوعي الصيني

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