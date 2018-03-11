بريطانيا.. رسائل مجهولة تتوعد بـ"عقاب المسلمين"

تعكف الشرطة البريطانية على التحقيق في رسائل مجهولة المصدر، تحمل عنوان "يوم عقاب المسلمين" أرسلت إلى منازل عدة في عموم #بريطانيا وتدعو للاعتداء على المسلمين في البلاد في الثالث من أبريل المقبل.

ووضعت الرسالة نظام نقاط معينة لإلحاق الأذى بالمسلمين في هذا اليوم، كأن يحصل من يعتدي عليهم لفظياً على عشر نقاط، بينما يحصل من يلقي مادة حارقة على وجه مسلم سيحصل على 50 نقطة، فيما يحصل من يفجر أو يحرق مسجداً على 1000 نقطة.

ويهدف نظام النقاط هذا على التشجيع على الكراهية وإلحاق الأذى بالمسلمين لتزيد نقاط المنفذ كلما كبرت فعلته.

صحيفة "ديلي ميل" نقلت عن متحدث باسم شرطة لندن قوله إنهم لن يتسامحوا مع أي شكل من أشكال جرائم الكراهية، داعياً كل من يتلقى تلك الرسالة إلى إبلاغ الشرطة بذلك حتى يتم التحقيق فيها بشكل كامل.