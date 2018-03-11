11 قتيلا بتحطم طائرة تركية في رحلة بين الشارقة واسطنبول

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الأحد، تحطم #طائرة_تركية في جنوب غرب إيران، بينما أشارت أنباء لسقوط قتلى.

وذكر التلفزيون نقلاً عن مسؤول طيران، أن الطائرة كانت في طريقها من الشارقة في #الإمارات إلى اسطنبول.

وقالت وكالة رويترز إن الطائرة التي تحطمت في #إيران كانت خاصة، ونقلت عن وكالة "إسنا" الإيرانية أن الطائرة كانت تقل من 11 إلى 20 راكباً، مرجحة أن يكون 11 قد قتلوا.

ونقل التلفزيون الإيراني الحكومي عن متحدث باسم خدمات #الطوارئ قوله، إن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية واشتعلت فيها النيران.

أما وكالة "إسنا" فقالت إن الطائرة ارتطمت في جبل بمنطقة جهارمحل بختياري، بينما كانت تحلق في سماء مدينة كيار.

وأرسلت 8 فرق إنقاذ إلى موقع التحطم.

وفي شباط/فبراير الماضي، تحطمت طائرة إيرانية من طراز إيه تي آر - 72 ذات المحرك المزدوج التي تستخدم في رحلات قصيرة، في جنوب إيران، ما أسفر عن مقتل 65 شخصاً كانوا على متنها.