روسيا تعلن إحباط اعتداء وقتل "إرهابيين"

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الأحد، أنها أحبطت اعتداء قرب ساراتوف في جنوب غرب روسيا وقتلت "إرهابيين" من دون أن تحدد عددهم.

وقالت الأجهزة في بيان، إنه "بعد إجرائها تحقيقا وعمليات تفتيش في منطقة ساراتوف أحبطت #أجهزة_الأمن_الروسية عملا إرهابيا خطط له أعضاء خلية إرهابية سرية".

وأضاف البيان "وقع تبادل لإطلاق النار بين المجرمين وقوات الأمن أصيب خلاله بشكل مميت (مجرمون)" دون تحديد عددهم.

وفي شريط فيديو بثته أجهزة الأمن ظهرت جثتا رجلين قرب سيارة هشم زجاجها في طريق غطته الثلوج.

وأوضح البيان أن قوات الأمن عثرت لدى "الإرهابيين على مسدسات وقنابل يدوية وعبوة ناسفة تحوي ثلاثة كلغ من مادة تي ان تي".

وفتحت أجهزة الأمن تحقيقا في "التحضير لعملية إرهابية"، في تطور يأتي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 آذار/مارس وقبل ثلاثة أشهر من تنظيم روسيا كأس العالم لكرة القدم.

وتعلن أجهزة الأمن الروسية بانتظام عن تفكيك خلايا إرهابية تضم في الغالب عناصر من مواطني الجمهوريات السوفياتية السابقة في وسط آسيا.