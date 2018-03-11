هل ساد التوتر زيارة وزير الخارجية الفرنسي لطهران؟

كشف مصدر فرنسي رفيع المستوى لصحيفة "الحياة"، أن زيارة وزير الخارجية، جان إيف لودريان، طهران الأسبوع الماضي، تخللها بعض التوتر، إذ أكد الإيرانيون أنهم لا يبالون بعدم التزام أوروبا وواشنطن بالاتفاق النووي، ما دفع لودريان للقول إنه يفضل العودة إلى فرنسا في حال سيأخذ النقاش هذا المنحى.

وكشف المصدر أن لودريان دعا طهران إلى الاستمرار في التزامها بالاتفاق وتطمين واشنطن.

وأكد أن تزويد إيران الحوثيين وحزب الله والنظام السوري بالباليستي غير مقبول، داعياً طهران لاستخدام تأثيرها على الحوثيين لوقف قصف السعودية والذهاب إلى المفاوضات، وكذلك استخدام تأثيرها على الأسد لوقف قصف الغوطة وإجباره على الدخول في المفاوضات.

وشدد المصدر، في الوقت نفسه، على أن سلاح حزب الله وسياسته في المنطقة غير مقبولة، واستبعد أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة قريبة لإيران.