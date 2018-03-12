عائلة لبناني مختطف في إيران: أليس هناك بيان رسمي يدين؟

أعلنت عائلة اللبناني #نزار_زكا في بيان أنه "بناء على طلب نزار زكا، المخطوف في #إيران، وباهتمام من رئيس مجلس الوزراء اللبناني، #سعد_الحريري، استقبل الأخير وفداً من عائلته وناقش معه آخر التطورات المتعلقة بقضيته، مؤكداً أنه يتابع الموضوع بشكل أسبوعي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

من جانبها، طرحت العائلة الوضع الصحي والإنساني لزكا واستغرابها لعدم إصدار أي بيان رسمي يدين هذا العمل المخالف للقانون الدولي والذي دانته دول العالم، إضافة إلى مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وتابع البيان أن "العائلة تعتبر رفض ترشيح نزار للانتخابات غير منصف، ولا تزال تدرس كيفية تقديم طعن لدى مجلس شورى الدولة للاستحالة في تطبيق القانون من بعض نواحيه".

وختم: "شكرت العائلة الرئيس الحريري على اهتمامه بقضية نزار زكا ومتابعته لها بشكل مستمر".