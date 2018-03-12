موسكو: لا علاقة لنا بواقعة "الجاسوس الروسي"

رفض الكرملين إشارات بأنه يقف خلف تسميم جاسوس روسي سابق وابنته، ما تركهما في حالة حرجة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، للصحافيين، إن الجاسوس السابق، سيرغي سكريبال، عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وتم تسميمه على أرض بريطانية، ومن ثم "ليس للواقعة علاقة بروسيا، ناهيك عن القيادة الروسية"، مشيراً إلى أن الكرملين لم يسمع عن أي بيانات رسمية بشأن التورط الروسي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال النائب البريطاني البارز، توم توغندهات، لـ"بي بي سي"، إن تسميم سكريبال وابنته يوليا، يوم 4 آذار/مارس، يبدو "محاولة اغتيال وقفت وراءها دولة".



ويرأس النائب البريطاني اجتماع مجلس الأمن القومي لاحقاً الاثنين للاطلاع على أحدث الأدلة.