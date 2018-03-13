بيروت.. إغلاق ملهى ليلي بسبب عرض إباحي

أغلقت السلطات اللبنانية ملهى ليليا في #بيروت بعد انتشار مقطع مصور لعرض مثير قدمته بعض الراقصات والعارضات نصف العاريات في المكان.

وقال بيان من البلدية، الثلاثاء، إن الملهى الليلي أغلق لأنه بلا ترخيص ويقدم عروضا "تخدش الحياء وتنافي الأخلاق العامة."

وأكد وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أنه أمر بإغلاق الملهى لتقديمه "رقصات إباحية."

وتتميز بيروت بحياة ليلية صاخبة ونشطة، ويجعلها ذلك مختلفة عن معظم المدن العربية التي تعتبر أكثر محافظة.

وصرح #زياد_شبيب، محافظ مدينة #بيروت، بأنه على الرغم من الانفتاح، لا يزال لبنان "مجتمعا محافظا".

واعتذر الملهى على "فيسبوك"، وألقى باللوم في الرقصة على العارضات اللاتي جئن من ملهى ليلي في #لندن يقدم ألعابا من السيرك.