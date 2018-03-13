روسيا بشأن الجاسوس المسمم: بريئة ومستعدة للتعاون

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن موسكو طلبت من لندن عينة من غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم العميل الروسي المزدوج السابق في #بريطانيا.

وأكد لافروف أن بلاده "بريئة"، و"مستعدة للتعاون" مع التحقيق البريطاني.

وقال لافروف للصحافيين: "طلبنا في رسالة رسمية الاطلاع على هذه المادة" التي استخدمت ضد سيرغي سكريبال وابنته، وأكد: "طلبنا قوبل بالرفض".

بداية القصة

بدأت القصة حين أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، مارك راولي، أن العميل المزدوج الروسي السابق #سيرغي_سكريبال، تعرض مع ابنته يوليا لمحاولة القتل العمد بواسطة غاز الأعصاب.

وقالت وسائل إعلام بريطانية بعد الحادث إن الهجوم على الجاسوس، #سيرغي_سكريبال، الذي انتقل إلى بريطانيا في إطار صفقة تبادل جواسيس، تحمل بصمات روسيا.

لكن روسيا رفضت الاتهامات، وقالت إنها بغرض "الدعاية".

ماي تهدد..

فيما اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي تسميم العميل الروسي السابق بمثابة "عمل عسكري على الأراضي البريطانية".

وأشارت ماي، في كلمة لها أمام البرلمان البريطاني، إلى وجود احتمال كبير في تورط موسكو في عملية تسميم الجاسوس، ممهلة روسيا حتى الثلاثاء، لشرح ملابسات التسمم، الذي تعرض له سكريبال وابنته يوليا.

وقالت ماي إنه جرى استدعاء السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، لتوضيح الكيفية التي تم بها إحضار غاز أعصاب روسي إلى سالزبيري، وهي المدينة الإنجليزية التي سقط فيها سكريبال وابنته مغشياً عليهما.

وعادت موسكو ورفضت تصريحات ماي، وقالت المتحدثة باسم #الخارجية_الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، إن "هذه مهزلة في البرلمان البريطاني"، مضيفة أن تصريح ماي هو جزء من "معلومات وحملة سياسية تقوم على الاستفزاز".

ماي لم تهدأ.. مقاطعة كأس العالم واردة

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، قد رجحت للغاية أن تكون موسكو مسؤولة عن الهجوم، واقترح بعض المسؤولين البريطانيين مقاطعة كأس العالم التي تستضيفها روسيا هذا العام ردا على ذلك.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن تهديد #بريطانيا #مقاطعة_كأس_العالم لكرة القدم 2018 بسبب #تسميم_جاسوس_روسي سابق في إنجلترا سيلحق الضرر بالعلاقات مع #موسكو وسيؤثر على الرياضة العالمية.

ونقلت إنترفاكس عن الوزارة قولها في بيان "نريد التأكيد مجددا: مثل هذه البيانات الاستفزازية التي تغذي المشاعر المناهضة لروسيا لا تؤدي إلا إلى تعقيد العلاقات بين دولتينا وهي ضربة للرياضة العالمية".

عن الجاسوس

وعُثر على سكريبال (66 عاماً)، وهو كولونيل سابق في #الاستخبارات_العسكرية_الروسية، فاقداً الوعي مع ابنته يوليا (33 عاما)، على مقعد أمام مركز للتسوق في مدينة سالزبيري جنوب غرب المملكة المتحدة.

ويخضع الرجل وابنته لعلاج وهما في حالة حرجة في أحد مستشفيات المنطقة.

وكشف سكريبال عن عشرات الجواسيس الروس للمخابرات البريطانية، قبل القبض عليه في موسكو عام 2004. وصدر ضده حكم بالسجن 13 عاماً سنة 2006، ثم حصل على حق اللجوء في بريطانيا عام 2010 بعد مبادلته بجواسيس روس جرى ضبطهم في الغرب.