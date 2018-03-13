شاهد لحظة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة

نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ومدير المخابرات ماجد فرج من تفجير استهدف موكبهما في #غزة.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية #حركة_حماس مسؤولية التفجير الذي أدى لإصابة 8 أشخاص بجروح.

وتضررت 3 سيارات من موكب الحمد لله، حيث تطاير زجاج النوافذ وبدت بقعة دماء على أحد الأبواب.

وقد ظهر الحمد الله في لقطات تلفزيونية على الهواء وهو يشارك في فعالية في غزة بعد #الانفجار.

من جانبها أدانت الرئاسة الفلسطينية استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني ومدير المخابرات ماجد فرج وحملت حركة حماس المسؤولية.

وقالت "فتح" في بيان صحفي صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الثلاثاء، إن ما حدث يتطلب تضافر الجهود الوطنية للتصدي لهذه المحاولات الإجرامية.

حماس تدين وترفض الاتهام

بدورها أدانت حركة المقاومة الإسلامية #حماس استهداف موكب د.رامي الحمد الله، وقالت في بيان "تعتبر هذه الجريمة جزءًا لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة، وضرب أي جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة".

وتابع البيان "كما أن حركة حماس إذ تستهجن الاتهامات الجاهزة من الرئاسة الفلسطينية للحركة، والتي تحقق أهداف المجرمين لتطالب الجهات الأمنية ووزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف كل ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".