لغز جديد يشغل بريطانيا.. وفاة غامضة لشخصية روسية بلندن

حط لغز جديد على مكاتب #الشرطة_البريطانية بعد وفاة غامضة لشخصية روسية مهمة تم اكتشافها في #لندن مساء الاثنين، حيث سرعان ما بدأت وحدة مكافحة #الإرهاب بالتحقيق تحسباً لاحتمال أن تكون عملية اغتيال مدبرة.

وعثرت #الشرطة_البريطانية على جثة رجل روسي يُدعى نيكولا جلوشكوف (68 عاماً) بعد أن توفي في ظروف غامضة بمنزله في لندن، ليتبين أنه أحد الأصدقاء المقربين من المسؤول الحكومي ورجل الأعمال الروسي المعروف بوريس بيرزوفيسكي، وهو ما أثار الكثير من الشكوك حول الوفاة فور اكتشافها، إلا أن الشرطة البريطانية لم تعلن أي تفاصيل تتعلق بالوفاة وأسبابها حتى مساء الثلاثاء.

ونقلت جريدة "الغارديان" البريطانية عن متحدث باسم الشرطة البريطانية قوله إن "وحدة مكافحة الإرهاب تقود التحقيقات في الوفاة وذلك كإجراء وقائي بسبب الارتباطات التي يُعتقد بأنها كانت للرجل قبل وفاته".

وأكدت الشرطة البريطانية أن "التحقيقات لا تزال جارية بوفاة شخص في الستينيات من عمره بمنطقة كينجستون"، حيث تم استدعاء خدمات الإسعاف إلى منزل في تلك المنطقة عند الساعة 10 و46 دقيقة من مساء الاثنين بعد اكتشاف الوفاة.

وبحسب المعلومات المتوافرة عن الشخص المتوفى فقد كان خلال التسعينيات من القرن الماضي قد عمل في شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" إضافة إلى شركة "لوغو فاز" الروسية للسيارات والمملوكة لرجل الأعمال والمسؤول الحكومي المعروف بيرزوفيسكي.

وفي العام 1999 اصطدم رجل الأعمال بيرزوفيسكي مع الرئيس فلاديمير بوتين فما كان منه إلا أن فر هارباً إلى بريطانيا، أما جلوشكوف فلاحقته السلطات الروسية بتهم غسيل الأموال والاحتيال وأمضى في السجن 5 سنوات قبل أن يتم إطلاق سراحه في العام 2004.

انتقل جلوشكوف في السنوات الأخيرة للعيش في لندن بدلاً من #روسيا حيث حصل على اللجوء السياسي في بريطانيا، وفي العام 2011 قدم جلوشكوف دليلاً للقضاء في روسيا ضد أحد المقربين من الكرملين، وكشف جلوشكوف أيضاً بأنه تم احتجازه كرهينة بأوامر من إدارة بوتين من أجل الضغط على صديقه بيرزوفيسكي ليبيع محطة التلفزيون التي يملكها والتي تحمل اسم (ORT).

وتشكل وفاة جلوشكوف تحدياً جديداً أمام العلاقات بين كل من بريطانيا وروسيا في حال تبين أن موسكو ضالعة في الوفاة التي تعرض لها المعارض واللاجئ السياسي جلوشكوف، وفي حال تبين أن وفاته لم تكن سوى عملية اغتيال تم تنفيذها في لندن لصالح بوتين من أجل إضعاف معارضيه وخصومه السياسيين في الخارج.