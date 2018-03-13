نصرالله: مكانة الولي الفقيه فوق الدستور اللبناني

جدد أمين عام #ميليشيات_حزب_الله، حسن نصرالله، مبايعته لولاية الفقيه ضارباً الصيغة اللبنانية من أساسها، ومدعياً أن كبرى مدن #لبنان طرابلس وصيدا كانتا شيعيتين وكذلك جزين.

ونقل موقع "فردا نيوز" تأكيده أن مكانة ولاية الفقيه فوق الدستور اللبناني وتنفيذ أوامره واجب إجباري، وهو ما يؤكد ما ادعاه قبل 3 عقود.

وذكر نصرالله، الذي كان يتحدث أمام إيرانيين في لبنان، أن حزب الله ولد مع الثورة الإيرانية، وهو أهم تجربة لولاية الفقيه خارج #إيران.

وادعى أن الكثير من الشيعة في لبنان تسننوا قبل مئة عام، معطياً صيدا وطرابلس مثالاً أما جزين فتحولت للمسيحية.

واعتبر أن رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، من أحفاد علي بن أبي طالب.

هذا لبنانياً، أما فيما يتعلق بسوريا فأوضح أن قتال ميليشيات حزب الله هناك هو من أجل التشيع وليس رئيس النظام السوري #بشار_الأسد.

