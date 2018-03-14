اجتماع طارئ بمجلس الأمن حول تسميم الجاسوس الروسي

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا عند الساعة 19,00 ت غ الأربعاء حول قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق #سيرغي_سكريبال في #بريطانيا كما أعلنت الرئاسة الهولندية الحالية للمجلس.

وهذه الجلسة العامة ستعقد بطلب من بريطانيا التي "ستطلع" مجلس الأمن على "الهجوم الذي وقع في سالزبري في 4 آذار/مارس" كما أوضح المصدر نفسه. ورفضت #روسيا أي مسؤولية في هذا التسميم رغم اتهامات #لندن وشبهات دول أخرى.

وكان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم #الكرملين، قال في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن #موسكو ليس لها أي دور في تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في #بريطانيا مضيفا أن اتهام روسيا ليس له أساس من الصحة.

وقال إن روسيا ما زالت مستعدة للتعاون مع التحقيق البريطاني في القضية ولكن أي إجراءات محتملة تتخذها #لندن ضد موسكو ستستدعي ردا.

وتابع أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد الرد.