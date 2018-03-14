البرلمان الألماني ينتخب ميركل لولاية رابعة

صوت النواب الألمان الأربعاء، لإعادة انتخاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لفترة ولاية رابعة، ومن المرجح أن تكون الأخيرة، والتي قد تكون الأكثر تحديا إذ تواجه ائتلافا هشا.

وصوت 364 نائبا لصالح إعادة انتخاب ميركل (63 عاما) مقابل 315 صوتا رافضا كما امتنع تسعة عن التصويت.



وقالت ميركل لمجلس النواب بعد التصويت "أقبل نتيجة التصويت".

ويمتلك الائتلاف الذي يضم حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا، والحزب الاشتراكي الديمقراطي 399 مقعدا.

وحكمت هذه الأحزاب الثلاثة البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، لكن التصويت البرلماني اليوم الأربعاء يأتي بعد 171 يوما على انتخابات سبتمبر/أيلول 2017، والتي خسر فيها الجميع قوته، وخطط الاشتراكيون الديمقراطيون في البداية للانضمام إلى المعارضة.