سفارة موسكو في لندن: طرد الدبلوماسيين تصرف عدائي

نددت السفارة الروسية في لندن الأربعاء برد فعل "عدائي وغير مقبول وغير مبرر" إثر سلسلة الإجراءات العقابية التي أعلنتها بريطانيا بعد تحميل روسيا مسؤولية تسميم الجاسوس الروسي السابق على أراضيها.

وقالت السفارة في بيان "نعتبر هذا العمل العدائي غير مقبول وغير مبرر على الإطلاق.. كل المسؤولية عن تدهور العلاقات الروسية البريطانية تقع على عاتق القيادة السياسية الحالية في بريطانيا".

وأعلنت #تيريزا_ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، أن #بريطانيا ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا حول قضية تسميم الجاسوس السابق، وهو ما نفته #موسكو مرارا.

وقالت ماي أمام #مجلس_العموم البريطاني، الأربعاء، إن الدبلوماسيين الروس أمامهم مهلة أسبوع لمغادرة البلاد، مشيرة إلى أنها "أكبر عملية طرد لدبلوماسيين منذ 30 عاما".