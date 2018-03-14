دوتيرتي يعلن انسحاب الفلبين من "الجنائية الدولية" فورا

أكد #الرئيس_الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، الأربعاء، انسحاب بلاده من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في سياسته التي أفضت إلى سقوط عدد من القتلى في إطار مكافحة المخدرات.

وقال #دوتيرتي في بيان "أعلن أن الفلبين ألغت مصادقتها على #نظام-روما بمفعول فوري".

وكانت المحكمة التي تتخذ من #لاهاي مقرا لها، أفادت في مطلع شباط/فبراير عن بدء "دراسة تمهيدية" المرحلة التي تسبق فتح تحقيق حول حملة مكافحة المخدرات التي يقوم بها دوتيرتي. وتثير هذه السياسة قلقا لدى الأسرة الدولية.

وكان #دوتيرتي الذي انتخب بسهولة في 2016، وعد بالقضاء على #تهريب_المخدرات في حملة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من مرتكبي الجنح.

ومنذ انتخاب رئيس الفلبين، قتلت الشرطة حوالي 4 آلاف شخص يعتقد أنهم من مهربي أو مدمني المخدرات، حسب الإحصاءات الرسمية.

ويؤكد المدافعون عن #حقوق_الإنسان أن عدد القتلى أكبر بثلاثة أضعاف من الرقم المعلن.