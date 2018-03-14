ضربة جوية روسية تقتل قائدين من فيلق الرحمن في الغوطة

أكد #المرصد_السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن ضربة جوية قتلت 12 شخصا من أعضاء #فيلق_الرحمن المعارض في #الغوطة_الشرقية، بينهم اثنان من قادة الجماعة.

وقال المرصد إنه اعتمادا على تقارير لمقاتلي المعارضة، وقعت الضربة مساء أمس الثلاثاء، ونفذتها #روسيا.

وأفاد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن القائدين هما أبو محمد سيف وأبو محمد جبر.

وأمس الثلاثاء، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مركز السلام والمصالحة الروسي في سوريا قوله إن نحو 100 شخص غادروا مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن أكثر من 1000 حالة بحاجة إلى إجلاء عاجل.