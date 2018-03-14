موسكو تتبرأ من تسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم #الكرملين، اليوم الأربعاء، إن #موسكو ليس لها أي دور في تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في #بريطانيا مضيفا أن اتهام روسيا ليس له أساس من الصحة.

وقال إن روسيا ما زالت مستعدة للتعاون مع التحقيق البريطاني في القضية ولكن أي إجراءات محتملة تتخذها #لندن ضد موسكو ستستدعي ردا.

وتابع أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد الرد.

من جهة أخرى، اعتبر الكرملين أن العلاقات مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون أسوأ في ظل ولاية وزير الخارجية الجديد مايك #بومبيو بعد إقالة ريكس #تيلرسون.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في رد على سؤال حول التغيرات في الإدارة الأميركية "لا يمكن أن تصل الأمور إلى أدنى ما هي عليه، بالتالي من غير المرجح أن تكون أسوأ".