الشرطة البريطانية تفحص طرداً مريباً في مبنى البرلمان

قالت الشرطة البريطانية إنها تفحص طردا مريبا في مبنى البرلمان حيث يجري تقييم حالة امرأة كإجراء احترازي.

وقالت المتحدثة باسم شرطة المدينة "تم استدعاؤنا بعد تسليم طرد مريب لمكتب في قصر وستمنستر"، في إشارة لمبنى البرلمان.

وأضافت "ضباط متخصصون منتشرون في الموقع، ويجري فحص الطرد، وأيضا تقييم حالة امرأة كإجراء احترازي".

وأضاف المتحدث "تم إخلاء المنطقة المجاورة على سبيل الاحتراز دون أن تتأثر إمكانية دخول المبنى. لا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل مع استمرار تحقيق الشرطة".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تم العثور على عدة طرود مريبة في مكاتب بالبرلمان البريطاني، كما أرسلت مادة غامضة إلى قصر ملكي، قالت صحف إنها كانت موجهة للأمير هاري وخطيبته الأميركية ميجان ماركل.

كما جرى استدعاء الشرطة لفحص عدد من الطرود المريبة التي أرسلت إلى مكاتب نواب مسلمين في البرلمان في الأيام القليلة الماضية. وحتى الآن تبين أن كل هذه الطرود ليست خطيرة.

وقالت ماي أمام أعضاء البرلمان أمس الأربعاء "أنا على ثقة في أن المجلس بكامله سيشاركني إدانة هذا السلوك البغيض وغير المقبول الذي لا مكان له في مجتمعنا. التحقيق مستمر، وسيتم اتخاذ خطوات لتقديم الجناة للعدالة".

ولا يعتقد أن هناك علاقة بين هذه الطرود وبين تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا هذا الشهر بغاز أعصاب في سالزبري بجنوب إنجلترا.