موسكو تبدأ انتقامها.. ولندن تستهدف "حلفاء بوتين"

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، إن روسيا تعتبر موقف بريطانيا في الخلاف المتعلق بتسميم جاسوس سابق في جنوب #إنجلترا "غير مسؤول"، وإن موسكو تعد للرد على الإجراءات التي اتخذتها لندن ضدها.

وتعهد بيسكوف بالرد على التحرك البريطاني الذي قال إن روسيا تنظر إليه "باندهاش كبير" لعدم وجود دليل يدعم الاتهامات التي وجهتها لندن لموسكو. وأضاف بيسكوف "كل هذه مؤشرات على استفزاز لبلدنا. مواقف الجانب البريطاني تبدو لنا غير مسؤولة كلية".

وقال في مؤتمر عبر الهاتف "نشدد على أن روسيا لا صلة لها بما حدث في بريطانيا العظمى".

قبل ذلك، نقلت وكالة "رويترز" أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، الخميس، إن #روسيا ستطرد قريبا دبلوماسيين بريطانيين.

"حلفاء بوتين" في الواجهة

إلى ذلك، أشار وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، إلى أن الشرطة البريطانية قد تستهدف الروس الفاسدين الذين يدينون بثرواتهم إلى صلاتهم بالرئيس #بوتين، وذلك رداً على هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق.

وأعلنت بريطانيا، الأربعاء، طرد 23 دبلوماسياً روسياً بسبب هجوم بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) على سيرغي سكريبال وابنته يوليا. وتنفي موسكو أي ضلوع في الهجوم، ومن المتوقع أن ترد على قرار لندن.

وقال جونسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بشأن الرد البريطاني على قضية سكريبال "ما يرغب الناس في رؤيته هو بعض الأشخاص فاحشي الثراء المرتبطين مباشرة بفلاديمير بوتين.. الذين يمكن أن يكون السبب في ثرواتهم هو علاقاتهم بفلاديمير بوتين، والذين ربما تستطيع أجهزة القانون والشرطة أن تصدر أوامر ضدهم تتعلق بحيازتهم ثروات لا تفسير لها، لتقديمهم للعدالة بسبب ما ارتكبوه من فساد شديد".

"إجراءات انتقامية"

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن #موسكو ما زالت تعمل على إعداد إجراءات انتقامية ضد بريطانيا بعد قرارها طرد 23 دبلوماسياً روسياً.

واعتزام بريطانيا طرد الدبلوماسيين الروس يعد أكبر عملية طرد من نوعها منذ الحرب الباردة، ويأتي بسبب هجوم كيمياوي على العميل الروسي المزدوج في إنجلترا.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن #بريطانيا رفضت التعاون مع موسكو في التحقيق في الواقعة.

وأضافت أن المزاعم بتورط روسيا في الهجوم "جنون"، وتابعت أن موسكو قلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في بريطانيا.