إدانة طالب لجوء عراقي باعتداء مترو لندن في 2017

أدانت محكمة بريطانية مراهقا عراقيا، اليوم الجمعة، بالشروع في القتل بعد أن فجر قنبلة مصنوعة يدويا على متن قطار أنفاق في #لندن في ساعة ذروة مما أدى إلى إصابة 30 شخصا.

وقال الادعاء إن أحمد حسن (18 عاماً)، الذي دخل بريطانيا باعتباره #طالب_لجوء، أدين بمحاولة قتل ركاب على متن مترو أنفاق كان متجها إلى وسط لندن يوم 15 سبتمبر/أيلول العام الماضي.

وانفجرت القنبلة في محطة بارسونز غرين، واجتاحت ألسنة اللهب عربة القطار، لكن القنبلة لم تنفجر بشكل كامل مما حد من الإصابات، فيما وصفته السلطات بخامس أكبر هجوم في #بريطانيا في 2017.

وقال مدعون إن القنبلة لو انفجرت بشكل سليم لكانت هناك الكثير من الإصابات وربما وفيات.

لم يظهر أحمد حسن أي مشاعر عندما أدين، الجمعة، في المحكمة الجنائية المركزية في لندن. نفى حسن محاولة القتل. وسوف يُعلن الحكم الذي سيصدر بحقه في وقت لاحق.

وكان المراهق قد وصل إلى بريطانيا في 2015 مسافرا عبر نفق مائي مع فرنسا على شاحنة. وحصل على اللجوء، وكان يعيش مع عائلة حاضنة بالقرب من لندن قبل الهجوم.