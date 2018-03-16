بريطانيا: بوتين بنفسه اتخذ قرار الهجوم بتسميم سكريبال

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إن من المرجح بشدة أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين بنفسه هو من أصدر قرار استخدام #غاز_أعصاب مخصص للأغراض العسكرية في هجوم على عميل روسي سابق في الأراضي البريطانية.

وقال جونسون "ليس لدينا أي شيء ضد الروس أنفسهم. لن يكون هناك رهاب من #الروس نتيجة ما يحدث".

وأضاف "خلافنا مع الكرملين بقيادة بوتين وقراره، ونعتقد أنه من المرجح بشدة كان قراره، بتوجيه استخدام غاز أعصاب في شوارع المملكة المتحدة، في شوارع أوروبا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية".

ونفت روسيا أي ضلوع لها في تسميم الجاسوس السابق سيرغي #سكريبال.