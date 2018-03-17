برلمان الصين ينتخب شي جينبينغ رئيساً للصين لولاية جديدة

أعيد #انتخاب #شي_جينبينغ،السبت، رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع لصالح رجل البلاد القوي.

وبعد أقل من أسبوع على قيام #البرلمان_الصيني بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية، أعيد انتخاب جينبينغ (64 عاما) من قبل زهاء ثلاثة آلاف نائب كانوا موجودين في الجلسة العامة السنوية لمجلس الشعب الصيني.

وكان #البرلمان_الصيني، قد صوت الأحد، على إلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ممهدا الطريق أمام بقاء #شي_جين_بينغ رئيسا لأجل غير مسمى.

وأقر البرلمان الذي يناهز عدد أعضائه ثلاثة آلاف نائب، الإجراء ضمن مجموعة تعديلات لدستور البلاد، بموافقة 2958 صوتا، ومعارضة نائبين، وامتناع ثلاثة.

وكان الحزب الشيوعي الحاكم في #الصين اقترح التعديل الشهر الماضي، ولم تكن هناك أي شكوك بشأن إقراره، نظرا لأن معظم النواب موالون للحزب.

وهذا التعديل الدستوري يُعد تاريخيا، حيث من شأنه أن يقلب النظام الذي سنه الزعيم الصيني السابق دينغ شياو بينغ عام 1982.