السويد: محادثاتنا مع بيونغ يانغ شملت حلا سلميا للأزمة

اختتم وزير خارجية #كوريا_الشمالية ونظيرته السويدية، اليوم السبت، مناقشات استمرت ثلاثة أيام ركزت على التوصل لحل سلمي للأزمة النووية على شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان: "ناقش وزيرا الخارجية الفرص والتحديات لمواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لحل سلمي للصراع، فضلا عن العلاقات الثنائية".

وأضاف البيان: "أكدت #السويد على ضرورة أن تفكك كوريا الشمالية أسلحتها النووية وبرنامجها الصاروخي، بما يتفق مع عدد من قرارات مجلس الأمن".

ووصل وزير خارجية #كوريا الشمالية، ري يونغ هو، إلى ستوكهولم يوم الخميس لإجراء محادثات مع نظيرته السويدية مارغو والستروم وسط نشاط دبلوماسي مكثف بشأن الدولة المنعزلة وطموحاتها النووية.

وكان من المقرر أن تنتهي المباحثات التي بدأت الخميس بين ري يونغ هو ونظيرته مارغو والستروم ورئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، الجمعة، لكن الطرفين قررا تمديدها لاغتنام "الأجواء البناءة" للمحادثات، بحسب والستروم.

في سياق متصل، أعلن "المعهد الدولي لبحوث السلام" المستقل والمتخصص في قضايا الأمن ومقره في العاصمة السويدية، أن وزير الخارجية الكوري الشمالي التقى مدير مجلس المعهد يان الياسون وهو وزير خارجية سويدي سابق كان شغل أيضا منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 2012 و2016، إضافةً إلى مدير المعهد دان سميث.

وقال المعهد في رسالة إلكترونية إن "مباحثاتهم عن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي آسيا، ليست للنشر".