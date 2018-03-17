قلق أممي من وجود أسلحة "غير مشروعة" بيد حزب الله

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو #غوتيريس، من أن حيازة ميليشيات #حزب_الله وجماعات أخرى لأسلحة خارج إطار الدولة يحد من قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها وسلطتها على كافة أراضيها، لا سيما أن حزب الله يعترف صراحة بأنه يحتفظ بقدراته العسكرية، وفق ما جاء في التقرير الدوري للأمين العام حول لبنان والذي ينشر كل ثلاثة أشهر ويستهدف بشكل خاص حزب الله المدعوم من #إيران.

ووزع التقرير على الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، الجمعة، في ضوء نقاش مقرر عقده الثلاثاء المقبل حول لبنان.

ومن المتوقع أن يحظى تقرير #الأمم_المتحدة بدعم وتأييد الولايات المتحدة التي أطلقت حملة دبلوماسية واسعة للحد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وبعيداً عن حزب الله، نقل التقرير قلق الأمم المتحدة أيضاً من استمرار تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي في خرق للقرارات الدولية وانتهاك للسيادة اللبنانية.