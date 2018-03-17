روسيا ترد بالمثل.. وتطرد 23 دبلوماسياً بريطانياً

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أنها ستطرد 23 دبلوماسياً بريطانياً، رداً على إجراء مماثل اتخذته لندن بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في إنجلترا، مشيرة إلى أنها علقت عمل المركز الثقافي البريطاني في البلاد.

وقالت الوزارة، التي استدعت السفير البريطاني في روسيا، إن "23 من أعضاء الطاقم الدبلوماسي للسفارة البريطانية في موسكو أعلنوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم وسيتم طردهم خلال الأسبوع".

كما اوضحت أنها اتخذت هذا التدبير بسبب "الأعمال الاستفزازية" لبريطانيا و"اتهاماتها التي لا أساس لها بشأن حادث الرابع من آذار/مارس في سالزبري"، في إشارة إلى حادث التسمم الذي تعرض له العميل وابنته.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أيضاً إنه "نظراً للوضع غير النظامي للمركز الثقافي البريطاني في روسيا، تم وقف نشاطاته".

وحذرت الوزارة بريطانيا من أنها "إذا اتخذت أي إجراءات إضافية غير ودية حيال روسيا، فإن الجانب الروسي يحتفظ بحق اتخاذ إجراءات رداً على ذلك".