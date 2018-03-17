3 قتلى بهجوم استهدف شركة تعاقد أجنبية في كابول

قتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب اثنان بانفجار في العاصمة الأفغانية #كابول السبت، وذلك في هجوم، تبنته حركة #طالبان، استهدف فيما يبدو شركة تعاقد أجنبية، وفق مسؤولين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، إن كل القتلى والمصابين في الانفجار مدنيون، ولا يوجد ضحايا في صفوف المتعاقدين.

وأوضح مسؤولو الشرطة أنها ما زالت تتحرى سبب الانفجار.

يذكر أن استمرار وقوع الهجمات في كابول يقوض الثقة في حكومة الرئيس أشرف عبد الغني التي يدعمها الغرب.

وكان قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الجنرال جون نيكولسون، قد قال الأربعاء، إن "كابول هي محور جهدنا الرئيسي"، في إشارة للقوى الدولية التي تساعد قوات الأمن والدفاع الأفغانية.