انطلاق الانتخابات الرئاسية الروسية المحسومة لبوتين

توجه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في #الانتخابات_الرئاسية التي من المؤكد أن يحسمها #فلاديمير_بوتين ويفوز بولاية رابعة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الثامنة صباح الأحد بالتوقيت المحلي في منطقتي تشوكوتكا وكامشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وينتهي التصويت في تمام الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش) في #كالينينغراد، المدينة الواقعة ببحر البلطيق أقصى غرب #روسيا.

وبات فوز بوتين مؤكدا، وتبذل الحكومة جهودا ضخمة لحث المواطنين على التصويت، حيث ستؤدي المشاركة المرتفعة في تشجيع الزعيم الروسي على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال يفغيني رويزمان، عمدة مدينة يكاترينبورغ - رابع أكبر مدينة في روسيا - إن المسؤولين المحليين وموظفي الدولة تلقوا أوامر من جهات عليا بالتأكد من زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية على 60 بالمائة.