بوتين رئيساً لولاية رابعة.. في انتخابات "محسومة"

أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية الأحد أن النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية الروسية أظهرت بعد فرز نصف بطاقات الاقتراع تصدر الرئيس فلاديمير #بوتين ب75 في المئة من الأصوات.

وحل مرشح الحزب الشيوعي، بافيل غرودينين، ثانيا بحصوله على 11,2 في المئة من الأصوات، متقدما على القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (6,7 في المئة) والصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية، كزينيا سوبتشاك، (2,5 في المئة). وبذلك، سيبقى بوتين رئيسا حتى العام 2024.

وفي كلمة له أمام أنصاره مساء الأحد، اعتبر بوتين أن الفوز الساحق الذي حققه يظهر "الثقة والأمل" لدى الشعب الروسي. وقال بوتين أمام جمهور تجمع في إحدى الساحات قرب الكرملين "أرى في هذه النتيجة الثقة والأمل لدى شعبنا".

وكان الناخبون الروس توجهوا إلى مراكز الاقتراع، صباح الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي كان من المؤكد أن بوتين سيحسمها ويفوز بولاية رابعة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الثامنة صباح الأحد بالتوقيت المحلي في منطقتي تشوكوتكا وكامشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وانتهى التصويت في تمام الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش) في كالينينغراد، المدينة الواقعة ببحر البلطيق أقصى غرب #روسيا.

وقد بذلت الحكومة الروسية جهودا ضخمة لحث المواطنين على التصويت، حيث تؤدي المشاركة المرتفعة في تشجيع الزعيم الروسي على الصعيدين المحلي والدولي، إلا أن عدة تقارير أفادت بحصول عمليات تزوير موثقة.

وقال يفغيني رويزمان، عمدة مدينة يكاترينبورغ - رابع أكبر مدينة في روسيا - في وقت سابق الأحد إن المسؤولين المحليين وموظفي الدولة تلقوا أوامر من جهات عليا بالتأكد من زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية على 60 بالمئة.