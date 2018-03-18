دبلوماسي روسي: أنامل بريطانية وراء تسميم الجاسوس

أشار سفير روسيا لدى #الاتحاد_الأوروبي إلى أن غاز الأعصاب الذي سمم جاسوسا سابقا في انجلترا قد يكون مصدره مختبر بريطان

وقال فلاديمير تشيخوف إن روسيا ليس لديها مخزون من الأسلحة الكيماوية، ولم تكن وراء تسمم سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وأضاف تشيخوف في تصريحات له الأحد، أن مختبر بورتون داون البريطاني لأبحاث الأسلحة الكيماوية، لا يبعد سوى 12 كيلومترا عن سالزبري، التي عثر فيها على سكريبال في وقت سابق هذا الشهر.

وعما إذا كان مختبر بوتون داون هو المسؤول عن الحادث، قال تشيخوف "لا أعرف".

فيما تقول #الحكومة_البريطانية إن إشارة تشيخوف "هراء".

في الوقت ذاته، دعا سفير روسيا لدى #لندن، ألكسندر ياكوفينكو إلى وجود "رؤساء أكثر هدوء".

وأضاف في تصريحات لصحيفة ميل أون صنداي أن النزاع "يتصاعد بشكل خطير وغير متناسب".

وكان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم #الكرملين، قال في وقت سابق، إن #موسكو ليس لها أي دور في تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في #بريطانيا مضيفا أن اتهام روسيا ليس له أساس من الصحة.

وأضاف أن روسيا ما زالت مستعدة للتعاون مع التحقيق البريطاني في القضية ولكن أي إجراءات محتملة تتخذها #لندن ضد موسكو ستستدعي ردا.