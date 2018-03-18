طعن إسرائيلي بالقدس القديمة ومقتل المهاجم

قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية إن إسرائيليا تعرض للطعن والإصابة في المدينة القديمة بالقدس، اليوم الأحد، وإن قوات الاحتلال أطلقت النار على المهاجم المشتبه به فأردته قتيلا.

وذكر التقرير الذي نشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن السلطات عثرت على أوراق هوية تركية على جثة من يُعتقد أنه المهاجم.

وقالت خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف إن المصاب الذي تعرض للطعن في حالة حرجة. وأكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية وقوع الهجوم قرب الحائط الغربي وقال إن المهاجم جرى "تحييده" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وزادت التوترات في #القدس منذ أن اعترف الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول.

