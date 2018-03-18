محادثات كوريا الشمالية والسويد قد تمهد للقاء ترمب وكيم

اختتم وزير خارجية #كوريا_الشمالية ونظيرته السويدية، السبت، #محادثات استمرت ثلاثة أيام وتناولت الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية مما قد يمهد الطريق للقاء مزمع بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب و #زعيم_كوريا الشمالية كيم جونج أون.

كان وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو وصل إلى ستوكهولم يوم الخميس لإجراء محادثات مع نظيرته السويدية مارجوت وولستروم وسط نشاط دبلوماسي مكثف بشأن بيونغ يانغ وطموحاتها النووية.

وأكد ترمب مجددا الجمعة أنه يعتزم مقابلة كيم بعد أن نقل مسؤولون من كوريا الجنوبية الدعوة هذا الشهر. ولم تعترف كوريا الشمالية علنا بالدعوة حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان "ناقش وزيرا الخارجية الفرص والتحديات لمواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لحل سلمي للصراع فضلا عن العلاقات الثنائية".

وأضاف البيان "أكدت السويد على ضرورة أن تفكك كوريا الشمالية أسلحتها النووية وبرنامجها الصاروخي بما يتفق مع عدد من قرارات مجلس الأمن".

وفي بادئ الأمر كانت محادثات ستوكهولم ستنتهي الجمعة لكنها امتدت إلى السبت.

وقال مصدر مطلع على المناقشات "الحوار كان بناء... يمكن النظر إلى تمديد الاجتماع (إلى السبت) كمؤشر إيجابي".

وأضاف المصدر أن السويد كانت على اتصال وثيق بالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قبل اجتماعات ستوكهولم وعبر عن أمله في أن تؤدي المحادثات إلى مزيد من التقدم لإنهاء التوترات.

وفي أعقاب محادثات ستوكهولم، قال متحدث باسم وولستروم إنها ستجتمع مع نظيرتها الكورية الجنوبية انج كيونج-وها في بروكسل الاثنين.

وكانت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية في واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية والتجارة.