عباس للسيسي: سنتجاوز الخلاف لتحقيق المصالحة الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مضي السلطة في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس #السيسي تباحث مع الرئيس الفلسطيني اليوم الاثنين هاتفيا حول التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة المضي قدماً في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والعمل على احتواء أي خلافات والتغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني.

وخلال الاتصال تمت مناقشة آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين الرئيسين.

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أن الرئيس الفلسطيني أعرب من جانبه عن خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.