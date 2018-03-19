فيديو الرئيس عباس: سفير أميركا لدى إسرائيل "ابن كلب"

في موقف غير مسبوق، شنَّ الرئيس الفلسطيني، #محمود_عباس، هجوماً عنيفاً على السفير الأميركي لدى إسرائيل، #دافيد_فريدمان، الذي دافع عن الاستيطان بزعم أن الإسرائيليين يبنون في أرضهم، ونعت عباس، السفير الأميركي مباشرة على الهواء مباشرة بـ "ابن الكلب".

وكان عباس يلقي، الاثنين، كلمة متلفزة أمام القيادة الفلسطينية، في مقر الرئاسة الفلسطينية، وحمَّل خلالها حماس التورط في محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله.

وبعد إدانته لحركة حماس، شرع عباس في الهجوم على الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية، وخاصة عقب إعلان الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وحول موقف أميركا من القضية الفلسطينية، أكد الرئيس الفلسطيني أن "واشنطن عقدت مؤتمرا للتباكي على الأوضاع الإنسانية في #غزة".

ثم تحول عباس إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل، فريدمان، وبعد التنويه إلى تصريحات السفير التي تمس بحق الفلسطينيين في دولتهم وأراضيهم، انفجر عباس غاضبا وتفوه بالكلمات العنيفة ضد السفير.