بعيد انتخابه.. بوتين يؤكد: اتهامنا بتسميم الجاسوس هراء

في أول كلمة له بعيد انتخابه رئيساً لروسيا، قال فلاديمير #بوتين مساء الأحد، إنه من الهراء الاعتقاد بأن موسكو سممت الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته اللذين يرقدان في حالة حرجة في مستشفى بريطاني.

وصرح بوتين للصحافيين بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية "إن اعتقد أحد أن شخصا ما في روسيا يسمح لنفسه بالقيام بهذه الأمور قبيل الانتخابات وكأس العالم لكرة القدم هو أمر لا معنى له ومجرد هراء".

وأضاف بعد فوزه بولاية رابعة في الانتخابات التي جرت الأحد إن روسيا لا تمتلك غاز الأعصاب الذي يقول مسؤولون بريطانيون إنه استخدم في الهجوم وإنه إذا كان هذا الغاز قد استخدم فسوف يسقط المزيد من الأشخاص ضحايا.

إلى ذلك، أكد بوتين أنه مستعد للتعاون مع السلطات البريطانية في التحقيق في الهجوم.

وكان الرئيس الروسي الذي أعيد انتخابه الأحد لفترة رئاسة جديدة مدتها ستة أعوام، وجه الشكر للناخبين على دعمهم له وذلك في تجمع حاشد للاحتفال بالفوز قائلاً إن روسيا أمامها مستقبل عظيم شريطة أن يظل شعبها متحدا.

وكان بوتين يتحدث من فوق منصة قبالة الميدان الأحمر في موسكو وأمام حشد من أنصاره. وقال إن نتيجة الانتخابات تمثل اعترافا بما تحقق من انجازات في السنوات القليلة الماضية رغم الأوضاع الصعبة. وقبل أن يغادر المنصة هتف مع الحشد "روسيا..روسيا".

وأعيد انتخاب بوتين بأغلبية ساحقة الأحد في تمديد لحكمه لأكبر دولة في العالم من حيث المساحة لمدة ستة أعوام أخرى في وقت تتخذ فيه العلاقات مع الغرب مساراً معادياً.