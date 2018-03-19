سؤال أضحك بوتين.. "هل سأظل في الرئاسة حتى أبلغ الـ100؟"

ضحك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد ساخرا من سؤال عما إذا كان سيترشح لفترة رئاسية أخرى بعد عام 2024.

وقال بوتين، متحدثا بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات من 2018 وحتى 2024 ، إنه يعتبر السؤال عما إذا كان يسعى لولاية جديدة مدتها ست سنوات "مضحكا".

ورد بوتين على الصحفي الذي سأله هذا السؤال قائلا "دعنا نحسبها. هل تعتقد أنني سأظل (في السلطة) حتى أبلغ من العمر مئة عام؟".

وكان الرئيس الروسي الذي أعيد انتخابه الأحد لفترة رئاسة جديدة مدتها ستة أعوام، وجه الشكر للناخبين على دعمهم له وذلك في تجمع حاشد للاحتفال بالفوز قائلاً إن روسيا أمامها مستقبل عظيم شريطة أن يظل شعبها متحدا.

وكان بوتين يتحدث من فوق منصة قبالة الميدان الأحمر في موسكو وأمام حشد من أنصاره. وقال إن نتيجة الانتخابات تمثل اعترافا بما تحقق من إنجازات في السنوات القليلة الماضية رغم الأوضاع الصعبة.

وقبل أن يغادر المنصة هتف مع الحشد "روسيا..روسيا".

وأعيد انتخاب بوتين بأغلبية ساحقة الأحد في تمديد لحكمه لأكبر دولة في العالم من حيث المساحة لمدة ستة أعوام أخرى في وقت تتخذ فيه العلاقات مع الغرب مساراً معادياً.