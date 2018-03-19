هلع وإخلاءات بمدارس بريطانيا.. وهذا هو السبب!

اضطرت عشرات المدارس في #بريطانيا إلى إخلاء مبانيها وإعادة التلاميذ الأطفال إلى منازلهم اليوم الاثنين، فيما أرسلت مئات المدارس الأخرى برسائل طمأنة عاجلة إلى الأهالي، وذلك بعد تهديدات بالجملة تلقتها مدارس #إنجلترا عبر البريد الإلكتروني وتفيد باستهداف وشيك لها بالمتفجرات.

وفي التفاصيل التي سرعان ما تحولت إلى حديث الرأي العام في بريطانيا بعد ظهر الاثنين فإن مئات المدارس تلقت تهديدات باستهدافها بالقنابل والمتفجرات، وذلك في رسائل تلقتها عبر البريد الإلكتروني، ومن بينها مدارس كبيرة في العاصمة #لندن، فيما فضلت بعض المدارس إخلاء طلبتها احترازيا خوفاً من أن تكون هذه التهديدات جدية، وذلك بحسب المعلومات التي جمعتها "العربية.نت" في لندن.

وعلمت "العربية.نت" أن كافة المدارس في لندن أبلغت بتشديد إجراءاتها الأمنية وأخذ احتياطات أكبر من المعتاد في أعقاب التهديدات التي تلقتها بعض المدارس، فيما حصلت "العربية.نت" أيضاً على نسخة من رسالة طمأنة بعثت بها إحدى المدارس إلى أولياء الأمور من أجل تهدئتهم وطمأنتهم بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الأطفال.

وقالت جريدة "ديلي إكسبرس" في تقرير لها على موقعها الإلكتروني إن "مئات المدارس تلقت رسائل عبر البريد الإلكتروني تتضمن تهديداً بتفجير المدرسة في حال عدم الاستجابة لمطالب المرسلين بدفع أموال".

ونقلت الصحيفة عن #الشرطة_البريطانية قولها إن "عدداً كبيراً من المدارس تلقت تهديدات في رسائل عبر البريد الإلكتروني تطالب بدفع أموال، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدر التهديد من الولايات المتحدة وتم إرساله إلى عدد كبير من المدارس في مختلف أنحاء بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن 350 مدرسة في بريطانيا أغلقت أبوابها الاثنين أصلاً بسبب الأحوال الجوية وتراكم الثلوج، إلا أن عدداً كبيراً آخر من المدارس اتصلت بأولياء أمور الطلبة وطلبت منهم الحضور فوراً لاستلام أبنائهم وإخلاء المدرسة من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال والتأكد من التهديدات.

وقالت جريدة "الغارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني إن أكثر من 400 مدرسة تلقوا التهديدات التي أبلغت بها الشرطة البريطانية على الفور.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن التهديدات بدأت تتقاطر على المدارس في بريطانيا عند الساعة التاسعة و45 دقيقة من صباح الاثنين، أي في الساعة الأولى لبدء الدوام المدرسي.

وأظهرت صورة لإحدى الرسائل الواردة إلى إحدى المدارس، ومضمونها أن "قنبلة ستنفجر في المدرسة خلال ثلاث ساعات من الآن إذا لم يتم تسديد مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي".