بعد أول زيارة لها.. والد عهد التميمي: معنوياتها جيدة

قال والد #عهد_التميمي، الطفلة الفلسطينية المحتجزة، إنه زار ابنته وزوجته المحتجزتين في سجن إسرائيلي للمرة الأولى منذ أن اعتقلتا في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وأوضح باسم التميمي أنه تحدث مع زوجته وابنته لمدة 45 دقيقة الاثنين، عبر الهاتف فيما جلستا على الجانب الآخر منه، وتفصل بينهم نافذة.

وأضاف الثلاثاء أن الاثنتين في حالة معنوية جيدة، مشيراً إلى أن عهد، التي أتمت 17 عاماً، تقضي وقتها في واجبات المدرسة والقراءة، وتركز على الدراسات الإنجليزية.

واعتقلت عهد التميمي بعد انتشار مقطع مصور لها وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين أمام منزلها في الضفة الغربية، وهي القضية التي اجتذبت اهتماماً دولياً.