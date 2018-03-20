كوريا الجنوبية: اختصار المناورات مع أميركا لمدة شهر

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أن مدة المناورات العسكرية المشتركة مع #الولايات_المتحدة ستختصر لمدة شهر، وذلك في الوقت الذي يتأكد فيه الانفراج الدبلوماسي مع الشمال.

وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس، أن المناورات الأساسية "فول إيغل" ستستمر "لمدة شهر في نيسان/إبريل بسبب تأجيلها نتيجة الألعاب الأولمبية الشتوية وبالنظر إلى جدول أعمال كل من الجيشين".

وكانت متحدثة باسم الوزارة قد قالت في وقت سابق، إن المناورات ستستأنف "في الأول من نيسان/إبريل بمقياس مماثل للسنوات السابقة".

من جهته، أعلن البنتاغون في بيان: "مناوراتنا المشتركة تركز على الدفاع ولا مبرر لتعتبرها #كوريا_الشمالية استفزازاً".

وفي 2018، استمرت المناورات لمدة شهرين بينما أرجئت في العام الحالي لتفادي أن تتزامن مع الأولمبياد الشتوي الذي نُظم في بيونغ تشانغ بالجنوب.

ولن تشارك أي حاملة طائرات في المناورات التي تشكل مصدراً للتوتر مع بيونغ يانغ التي تعتبرها محاكاة لعملية اجتياح للشمال.

في المقابل، ستبدأ مناورات "كي ريزولف" التي تستند إلى عمليات محاكاة معلوماتية خلال الأسبوع المقبل.

وكانت سيول قد أعلنت مؤخراً إمكان عقد قمة بين الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، والزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ_أون، قبل نهاية أيار/مايو المقبل، أكدها ترمب لكن كوريا الشمالية لم تفعل ذلك.

وقال مسؤول رفيع في الرئاسة الكورية الجنوبية، إن الزعيم الكوري الشمالي "يتفهم" إجراء المناورات.